Büyükelçi Jill Morris Türkiye'ye Veda Etti - Son Dakika
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Büyükelçi Jill Morris Türkiye'ye Veda Etti

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Büyükelçi Jill Morris, görev süresinin sona ermesiyle Türkiye'ye veda mesajı yayımladı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yayımladığı videolu mesajla Türkiye'ye veda etti. Türkiye'de edindiği hatıraları hayatı boyunca unutmayacağını belirten Morris, "Bu benim için asla bir ayrılık değil. Resmi görevim belki sona erdi ama ülkelerimiz ve insanlarımız arasında köprü olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, görev süresinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla Türkiye'ye veda etti. Paylaşımında "Türkiye'deki görev süremin sonuna geldim. Sizlere bu video mesajımla veda ediyorum. İçten dostluğunuz ve sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Morris, görev süresi boyunca Türkiye'de unutulmaz hatıralar biriktirdiğini söyledi. Veda mesajında Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Morris, "Bu güzel Türkiye ve onun candan insanlarına veda mesajımdır. Görev süremin tamamlanmasının ardından artık Türkiye'den pek çok güzel hatırayla ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum. Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi olmak büyük bir onur ve ayrıcalıktı" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Morris, "Ülkelerimiz arasında farklı alanlardaki ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyan pek çok anlaşmaya tanıklık etmek, ülke içindeki her seyahatimde bambaşka ve yepyeni şeyler öğrenmek, sizleri, bu coğrafyayı ve duygularınızı daha yakından tanımak, hayatımın sonuna kadar taşıyacağım unutulmaz hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile bağlarının görev süresinin ardından da devam edeceğini vurgulayan Morris, "Bu benim için asla bir ayrılık değil. Türkiye artık benim seyahat planlarımın ayrılmaz bir parçası. Resmi görevim belki sona erdi ama ülkelerimiz ve insanlarımız arasında köprü olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Teşekkürler Türkiye, bolca görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükelçi Jill Morris Türkiye'ye Veda Etti - Son Dakika

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