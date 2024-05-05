Büyükelçi Mehmet Paçacı İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 4-5 Mayıs'ta Banjul'da gerçekleştirilen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı. Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi. - ANKARA