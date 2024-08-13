Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutladı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti\'nin 23. yıl dönümünü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin altyapı, imar, ulaşım ve şehircilik faaliyetleri başta olmak üzere pek çok alanda yatırımdan yatırıma koştuklarını ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin birlik ve dirliğin sembolü haline geldiğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

13.08.2024 10:38  Güncelleme: 10:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Büyükkılıç, altyapı, imar, ulaşım ve şehircilik faaliyetleri başta olmak üzere eğitimden spora, turizmden tarıma, sağlıktan kültür ve sanata kadar pek çok alanda yatırımdan yatırıma koştuklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetine giren AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümünü kutladı.

"AK Parti Birliğin, Dirliğin Sembolü Olmuş Bir Partidir"

Cumhuriyet tarihinde, siyasi partiler arasında AK Parti'nin Türk siyasetine damga vuran bir parti olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin millet ile devletin kaynaşmasını, tek bilek olmasını sağlayan, birlik ve dirliğin sembolü haline gelen bir parti olduğuna işaret etti. Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti hiç şüphesiz Türk siyasi tarihine hizmetleri ile eserleri ile projeleri ile en önemlisi de vizyonu ile damgasını vurmuştur. AK Parti icraatçı bir partidir. Bu gücünü ve iradesini ise bütünleştiği, devlet ile milleti birbirine kenetlediği sinerjiden, bu birlik ve dirlikten almaktadır. AK Parti birliğin, dirliğin sembolü olmuş bir partidir."

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak 23 yılda çok özel hizmetleri Kayserililerle buluşturduklarını vurgulayarak, "Altyapı, imar, ulaşım ve şehircilik faaliyetlerimiz başta olmak üzere eğitimden spora, turizmden tarıma, sağlıktan kültür ve sanata kadar pek çok projemizi hayata geçirdik, faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Büyükşehir, 16 ilçe belediyesi ile birlik, beraberlik, dayanışma halinde, merkez ile kırsal mahallelerin eşit gelişmesi doğrultusunda topyekün hizmet gayretimizi geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti ile büyüdüğünü diğer taraftan AK Parti'nin de Türkiye ile büyüyen bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin üye sayısı bakımından dünyada sayılı partilerden birisi olduğunu kaydetti.

Kurucu ve mevcut Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar amacını, gayretini, kaygısını ve özverisini kaybetmeyen bir siyasi oluşum olduğunun altını çizen Büyükkılıç, AK Parti'nin vatan ve millet sevdalısı bir parti olarak Türkiye'ye hizmet ettiğini, hizmet etmeye de devam edeceğini paylaşarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bundan 23 yıl önce Anadolu'nun evlatlarının bir araya gelerek kurduğu parti, bugün dev bir halka olmuş, ülkeye hizmet hareketine dönüşmüş, dünyada tanınır olmuştur. AK Parti'nin hikayesi, yerelden genele ilerleyen büyük bir başarı hikayesi olmuştur. AK Parti kurulmuş olduğu günden bugüne gerek Kayseri, gerek Türkiye ve gerekse dünya siyaseti için bir fırsat niteliğinde olmuştur. Bu duygu, inanç ve düşüncelerle, AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yılını yürekten kutluyor, kutlu hizmet davasında partilisiyle, vatandaşıyla daha nice yıllara diyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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