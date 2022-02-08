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Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı

08.02.2022 16:17
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantıları başladı. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, toplantıya korona virüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Ataman, "Yine korona virüse yakalanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Trabzon'da hayatını kaybeden değerlere de başsağlığı dileyen Meclis Başkan Vekili Ataman, "Vefat haberlerini üzülerek öğrendiğimiz AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Zeynep Aliş ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi Başkanlığı personellerinden Ali Kemal İskender'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarının ilk oturumunda 5 gündem dışı teklif gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Ardından gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Meclis toplantısı, 40 gündem maddesinin görüşülüp ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Atilla Ataman, Hisarcık, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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