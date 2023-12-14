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Çağlayan: "Aday spekülasyonlarına itibar etmeyin" - Son Dakika
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Çağlayan: "Aday spekülasyonlarına itibar etmeyin"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya ve yerel basında yer alan belediye başkan adaylarıyla ilgili haberler hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Çağlayan: "Aday spekülasyonlarına itibar etmeyin"
14.12.2023 - 10:46,
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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya ve yerel basında yer alan belediye başkan adaylarıyla ilgili haberler hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Çağlayan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları resmi olarak açıklamasına kadar ortaya atılan isimlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. İl Başkanı Çağlayan, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesini rica etti ve parti içindeki birlik ve bütünlüğün korunmasının önemine dikkat çekti. Açıklamasında, "Bizler bu süreci, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizle birlik bütünlük içinde yürütmekteyiz" diyerek partinin içerisindeki uyum ve koordinasyona vurgu yaptı.

Başkan Çağlayan açıklamasında şöyle dedi:

"Son günlerde gerek sosyal medya, gerekse yerel basında belediye başkan adaylarımızla ilgili bir takım haberler yapılmakta, isimler zikredilmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayıncaya kadar ortaya atılan isimlerin hiç biri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bizler bu süreci, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizle birlik bütünlük içinde yürütmekteyiz. Birliğimizin ve beraberliğimizin bozulmak istenmesine asla fırsat vermeyeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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