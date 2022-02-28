AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

28.02.2022 16:13

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "28 Şubat'ta milletimizin inancına, değerlerine, gençlerimizin yaşam tarzına, inancına, dünya görüşüne ve hayata bakışına karşı girişilen bu darbe girişimi elbette milletimizin vicdanında ekonomisinden, toplumsal yapısına siyasi alandan ticari...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " 28 Şubat'ta milletimizin inancına, değerlerine, gençlerimizin yaşam tarzına, inancına, dünya görüşüne ve hayata bakışına karşı girişilen bu darbe girişimi elbette milletimizin vicdanında ekonomisinden, toplumsal yapısına siyasi alandan ticari alanına, sanayisine kadar pek çok alanda onarılması zor yaralar açtı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 28 Şubat post modern darbenin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "28 Şubat'ta milletimizin inancına, değerlerine, gençlerimizin yaşam tarzına, inancına, dünya görüşüne ve hayata bakışına karşı girişilen bu darbe girişimi elbette milletimizin vicdanında ekonomisinden, toplumsal yapısına siyasi alandan ticari alanına, sanayisine kadar pek çok alanda onarılması zor yaralar açtı. Bunun bedellerini hala, 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde milletçe, devlet olarak ödemeye halkımızla birlikte ödemeye devam ediyoruz. 28 Şubat sürecinde dönemin darbeci zihniyetinin diline kuşanan medya top yekun savaş başlığı atabilmiş, sözüm ona cuntacıların bezirganlığına soyunabilmiştir. Milletin vicdanından kopmuş, yüzde 22 oy almış oylan o dönem siyasi yelpaze içinde en büyük siyasi parti Refah Partisi kapatılmıştır" diye konuştu.

Özkan, belirli siyasi düşüncede olan vatandaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını belirterek, "İkna odalarında kadınlarımız, kızlarımız köhne zihinlerce baş örtüsünü çıkarmaya zorlanmıştır. Bu nedenle 11 bin öğretmenimiz istifa etmeye zorlanmıştır. Sadece başörtülü olduğu için eğitim hakları gasp edilen, yaklaşık 600 bin kız öğrencimiz başarıyla kazandıkları üniversite kapılarından geri döndürülmüş, eğitimlerini tamamlayamamışlardır" ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle konuştu:

"Bir koltuk, makam, mevki sevdası uğruna dostlarımız dedikleriyle çetelerle, mafyalarıyla, derin ve paralel yapılarla, FETÖ, PKK, Türkiye düşmanlarıyla kapalı kapılar ardında ittifak görüşmeleri yapan, adeta post modern darbeli hatırlatırcasına post modern ittifak ile milletin iradesini dolaşmaya çalışanlar var. Nasıl 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ucu dışarıda bulunan ve işbirlikçilerle beraber Türkiye'de ihanet içinde olanlarla yapılmışsa, bugün post modern bir ittifak anlayışıyla dostlarıyla beraber iktidara gelmek için olanlarda aynı gaflet, delalet içerisindedirler."

Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelere ilişkin soruya Özkan, "Malum olduğu üzere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı giriştiği harekat yeni yaralar açmış, gerek NATO'nun ve Birleşmiş Milletler(BM) varlığının sorgulanmasına neden olmuştur. BM ve NATO'daki bu yapı olduğu müddetçe, dünya kan ve gözyaşına hapsoldu. Bugünkü görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasını umut ediyoruz" şeklinde cevap verdi. - ANKARA

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Cahit Özkan, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması - Son Dakika


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