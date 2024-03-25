Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İşsizlik rakamları bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldı
KIRŞEHİR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırşehir'de, yaptığı konuşmasında; işsizlik rakamlarının bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldığını söyledi.
Kırşehir'e Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gelen ve parti teşkilatıyla buluşan Bakan Vedat Işıkhan, AK Parti seçim bürosunda yaptığı konuşmasında; "Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibariyle artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk"dedi.
2024 Yılı itibariyle yeni hedeflerin odluğunu aktaran Bakan, Işıkhan, açıklamasında; "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle; enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz, bize gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı seçim bürosu ziyaretlerinin ardından esnaf gezisi yaparak işçilerle bir araya geldi.
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de düzenlenen iftar programında gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını ve 18 yaş altı gençlere toplu taşıma ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ve her ay bir festival düzenleneceğini söyledi. Kavuncu, İstanbul'un problemlerini tespit ettiklerini ve özellikle gençleri ilgilendiren konular üzerinde çalışacaklarını vurguladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlerde Rize'de 18-0 yapacaklarını belirtti. Bakan Bak, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurgulayarak, Rize halkını zafer için ayağa kalkmaya çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında düzenlenen bir iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler'in terörden temizlendiğini ve huzur ortamının hakim olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda yatırımlarla büyüdüğünü ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon konularında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bitlis'e yapılan yatırımların artmasıyla birlikte turizm ve ticaretin de geliştiğini söyledi.
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