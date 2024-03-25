Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İşsizlik rakamları bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldı

KIRŞEHİR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırşehir'de, yaptığı konuşmasında; işsizlik rakamlarının bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldığını söyledi.

Kırşehir'e Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gelen ve parti teşkilatıyla buluşan Bakan Vedat Işıkhan, AK Parti seçim bürosunda yaptığı konuşmasında; "Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibariyle artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk"dedi.

2024 Yılı itibariyle yeni hedeflerin odluğunu aktaran Bakan, Işıkhan, açıklamasında; "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle; enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz, bize gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı seçim bürosu ziyaretlerinin ardından esnaf gezisi yaparak işçilerle bir araya geldi.