Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam Belediyesine ziyarette bulundu.
Bakan Işıkhan'ı, Kızılcahamam Belediyesi önünde Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, MHP İlçe Başkanı Nuri Odacı ve meclis üyeleri karşıladı.
Işıkhan, makamında ziyaret ettiği Acar'ı, 31 Mart'taki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutladı.
Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Işıkhan'a teşekkür etti.
Daha sonra Işıkhan, Acar ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu.
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