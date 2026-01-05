Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'de faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Arslan, esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştirerek talep, istek ve önerilerini dinledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan esnaflar ile bir araya geldi. Esnaflar ile hoş sohbet eden Başkan Arslan, esnafın yaşadığı sorunları, şefkatleri ve önerileri dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerin, esnaf ile belediye arasındaki birlik, beraberlik ve gönül bağını güçlendirdiği vurgulanırken, karşılıklı istişarelerin ilçenin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ