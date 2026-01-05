Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi

Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi
05.01.2026 17:45  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve birlikte çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu. Ziyaretlerin esnaf ve belediye arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'de faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Arslan, esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştirerek talep, istek ve önerilerini dinledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan esnaflar ile bir araya geldi. Esnaflar ile hoş sohbet eden Başkan Arslan, esnafın yaşadığı sorunları, şefkatleri ve önerileri dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerin, esnaf ile belediye arasındaki birlik, beraberlik ve gönül bağını güçlendirdiği vurgulanırken, karşılıklı istişarelerin ilçenin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cengiz Arslan, Politika, Ekonomi, Çameli, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Arslan Çameli esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.