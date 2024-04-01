Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Üçüncü Kez Seçildi

Politika

Denizli'nin Çameli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 63'lük rekor bir oy alan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, güven tazeleyerek üçüncü kez göreve seçildi.

Seçmenin sandığa yoğun ilgi gösterdiği Çameli'nde toplam 57 sandıkta 15 bin 136 seçmen oy kullandı. 2024 Yerel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan oyların yüzde 63.17'sini alarak üçüncü kez belediye başkanı seçildi. Başkan Arslan'ın en yakın rakibi olan CHP adayı İrfan Özcan yüzde 22.97 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, İYİ Parti adayı Sezai Turhan ise yüzde 4.37 oy alarak üçüncü oldu.

Yine rekor bir oyla üçüncü kez başkanlığa seçilmesinin ardından bir açıklama yapan Başkan Cengiz Arslan, "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına giderek iradesini yansıtan ve istikrardan yana oy kullanan Çamelili seçmenlerimize teşekkür ederim. İlçemizin şaha kalkması ve daha refah bir hale gelebilmesi için yaptığımız çalışmaları takdir ederek tercihini partimizden, Cumhur İttifakı'mızdan yana kullanarak bizlere güçlü bir şekilde destek veren gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi. - DENİZLİ