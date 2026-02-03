Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi

Çameli Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimi yapıldı. Toplantıda sosyal denge tazminatından afet planına, sermaye artışlarından kamulaştırma ve sosyal projelere kadar birçok konu görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Çameli Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında saat 11.00'de gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi.

Toplantının ilk gündem maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belediye personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesine ilişkin raporu oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci maddede, ilçeye bağlı Bıçakçı, Kalınkoz, Kızılyaka, Kocaova, Sofular, Yaylapınar, Yeni, Yumrutaş ve Yunuspınarı mahallelerinde kadastro çalışmalarında görev alacak altı mahalli bilirkişinin belirlenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediyeye ait iki şirketle ilgili sermaye artışı talepleri de gündeme geldi. Çamen Enerji Madencilik Ağaç Endüstrisi Ltd. Şti. ile ÇAMBEL Ltd. Şti.'nin resmi giderlerini karşılamak amacıyla yapılması istenen nakdi sermaye artırımı talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Yönetmeliği Taslağı ile Çameli Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı Taslağı görüşülerek Hukuk Komisyonu'na gönderildi.

İlçe halkının milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla kahramanlık destanlarının yazıldığı bölgelere gezi düzenlenmesi konusu da gündeme alındı ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na havale edildi.

Yaylapınar Mahallesi'nde kamusal yol ihdası için gerekli ifraz işlemlerinin yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gönderilirken, Bıçakcı Mahallesi'ndeki mera alanının kamu yatırımı için tahsis amacının değiştirilmesi talebi de aynı komisyona havale edildi.

Son olarak, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan "Özgürlüğe Kanat Çırpıyorum" projesinin başlatılması kararlaştırılarak, detaylarının belirlenmesi için Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na gönderildi. - DENİZLİ