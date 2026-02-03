Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi

Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi
03.02.2026 16:37  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediye Meclisi, 2026 yılı Şubat ayı olağan toplantısında sosyal denge tazminatı, kamulaştırma, sermaye artışı ve sosyal projeler gibi birçok konuyu ele aldı ve ilgili komisyonlara havale etti.

Çameli Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimi yapıldı. Toplantıda sosyal denge tazminatından afet planına, sermaye artışlarından kamulaştırma ve sosyal projelere kadar birçok konu görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Çameli Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında saat 11.00'de gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi.

Toplantının ilk gündem maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belediye personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesine ilişkin raporu oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci maddede, ilçeye bağlı Bıçakçı, Kalınkoz, Kızılyaka, Kocaova, Sofular, Yaylapınar, Yeni, Yumrutaş ve Yunuspınarı mahallelerinde kadastro çalışmalarında görev alacak altı mahalli bilirkişinin belirlenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediyeye ait iki şirketle ilgili sermaye artışı talepleri de gündeme geldi. Çamen Enerji Madencilik Ağaç Endüstrisi Ltd. Şti. ile ÇAMBEL Ltd. Şti.'nin resmi giderlerini karşılamak amacıyla yapılması istenen nakdi sermaye artırımı talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Yönetmeliği Taslağı ile Çameli Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı Taslağı görüşülerek Hukuk Komisyonu'na gönderildi.

İlçe halkının milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla kahramanlık destanlarının yazıldığı bölgelere gezi düzenlenmesi konusu da gündeme alındı ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na havale edildi.

Yaylapınar Mahallesi'nde kamusal yol ihdası için gerekli ifraz işlemlerinin yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gönderilirken, Bıçakcı Mahallesi'ndeki mera alanının kamu yatırımı için tahsis amacının değiştirilmesi talebi de aynı komisyona havale edildi.

Son olarak, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan "Özgürlüğe Kanat Çırpıyorum" projesinin başlatılması kararlaştırılarak, detaylarının belirlenmesi için Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.