Çameli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Yeni Araç Tahsis Etti

Politika

DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediyesi ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için Zabıta Müdürlüğüne yeni araç tahsis ederek, araç filosunu genişletti.

Çameli Belediyesi, ilçeye daha etkin hizmet sunabilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne yeni bir araç tahsis edildi. Belediyenin araç parkının ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için sürekli geliştirildiği ve artırıldığı belirtildi. Yeni aracın ilçeye daha etkin bir şekilde hizmet sunacağı vurgulanırken, belediye yetkilileri yeni aracın ilçeye ve belediyeye hayırlı olmasını diledi. - DENİZLİ