Çameli'nde 500 aileye Ramazan ayı desteği verildi - Son Dakika

Çameli ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan ayı nedeniyle gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan temel gıda paketleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 500 ailenin evine gönül sofrası kuruldu. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından 2 yıldır devam eden yalnız yaşayan veya fiziki durumu iyi olmayan 100 vatandaşa ise günde 2 öğün yemek dağıtımıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmayı Ramazan ayında da artırarak sürdürüyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi 100 ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan veya fiziki durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza sadece Ramazan ayında değil sürekli olarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 2 öğün yemek dağıtımına devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken de 'sağ elin verdiğini sol elin bilmesin' fikriyle hareket ediyoruz. Allah sofranızdan bereket, hanenizden sağlık ve huzuru eksik etmesin" dedi. - DENİZLİ