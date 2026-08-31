Çan'dan Karadeniz için Güvenlik Çağrısı

Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Karadeniz'de sivil deniz trafiği için uluslararası güvenlik mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Fındık taban fiyatının maliyet tutarına refah payı eklenerek belirlenmesini isteyen Çan, kota uygulamasının kaldırılarak üreticinin güvence altına alınması gerektiğini de kaydetti.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan sivil gemiler bulunduğunu anımsatan Çan, ağır tonajlı yüksek kapasiteli sivil deniz aracının İHA-SİHA veya kamikaze insansız deniz aracı saldırısına uğradığını anlattı.

Bu konuda hükümeti eleştiren Çan, "Karadeniz'de sivil deniz trafiği için acil uluslararası güvenlik mekanizması kurulmalıdır. Türkiye öncülüğünde bölgesel deniz güvenlik platformu derhal hayata geçirilmelidir. Sivil gemilerin korunmasına yönelik caydırıcı diplomatik ve teknik adımlar atılmalı, balıkçılarımız ve deniz emekçilerimiz için özel güvenlik protokolleri oluşturulmalıdır." sözlerini sarf etti.