Çanakkale\'nin 110. Yılı Anma Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde Çanakkale'de anma yürüyüşüne katılan gençleri paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünde ülkenin dört bir yanından Çanakkale'yi ziyaret eden gençlere ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce gencimiz, 57. Alay'ın 110. yılında aziz hatırasına vefa ile omuz omuza yürüdüler. Dün, bugün ve daima aynı ruhla Çanakkale'deyiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA