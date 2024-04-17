Çanakkale\'nin Ezine ilçesinde AK Parti\'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan\'ı ziyaret etti

Politika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.

Ezine ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Güray Yüksel mazbatasını aldı ve göreve başladı. Belediye Başkanı Güray Yüksel, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Başkan Yüksel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Milletvekilliğimiz süresince kardeş hukukuyla beraber çalıştığımız ve güzel işlere imza attığımız, kardeşimiz Güray başkanın seçimleri tekrardan kazanmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Yüksel ise, Bakan Yardımcısı Turan'a seçim boyunca verdiği destekler için teşekkür etti. Geçtiğimiz dönem beraber çok güzel işler yaptıklarını belirten Yüksel, "Bu yeni dönemde de Vekillerimizle, Bakanlıklarımızla, Çanakkale'miz ve Ezine'miz için gerekli tüm hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE