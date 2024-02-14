Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle buluştu

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, ilçede her yaştan vatandaş ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, onların hayır dualarını aldı. Huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandıkçı, "Bilgi ve tecrübeleriyle yanımızda olan kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Çınarlarımızın hayır duasıyla Canik'imiz için çalışmaya devam ediyoruz. Azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürürken büyüklerimizin yanımızda olduğunu görmek, bizler için çok değerli. Canik'imizde 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizleri ilgiyle ve muhabbetle karşılayan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah'ım, koca çınarlarımıza sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip eylesin" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı sonrasında Canik ilçesinde bulunan özel engelli ve yaşlı bakımevini de ziyaret etti. Sandıkçı'ya ziyaretlerde Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Zeren de eşlik etti. - SAMSUN