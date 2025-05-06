Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Yeni Projelerle İlçemizi Geliştiriyoruz - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Yeni Projelerle İlçemizi Geliştiriyoruz

Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Yeni Projelerle İlçemizi Geliştiriyoruz

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden projeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Canik'in değerine yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

06.05.2025 15:37  Güncelleme: 15:40
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin değerine yeni projelerle değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Canik'te devam eden çalışmalar ve ilçeye kazandırılması hedeflenen yeni projeler ile ilgili Canik Belediye Meclis Üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeyi her alanda ileriye taşımak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Soğuksu Mahallemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projemiz çerçevesinde, mahallemizde yer alan depreme dayanıksız, yüksek riskli yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sosyal donatı alanlarının yer aldığı, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Yeni projeler

"Canik'imizin değerine yeni projelerle değer katmaya devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla istişare halinde çalışmaya devam ettiklerini, talepler ve öneriler doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya geliyor, ayrıca mahalle buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürü içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Canik'imize değer katan ve talepleri karşılayan eserleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçemizi her alanda ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı Sandıkçı: Yeni Projelerle İlçemizi Geliştiriyoruz - Son Dakika

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