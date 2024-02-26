Canik Belediyesi, 5 Yılda 3 Bin 730 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim Verdi - Son Dakika
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Politika

Canik Belediyesi, 5 Yılda 3 Bin 730 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim Verdi

Canik Belediyesi, 5 Yılda 3 Bin 730 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim Verdi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 5 yılda 3 bin 730 kadına sertifikalı mesleki eğitim verdiklerini söyledi. İlçede ikamet eden kadınların ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimler neticesinde meslek sahibi olduklarını ifade eden Sandıkçı, yeni Hanım Konakları'nın ilçeye kazandırıldığını belirtti.

26.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:13
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 5 yılda 3 bin 730 kadına sertifikalı mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınları sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda eğitimlerine devam eden kursiyerlerle ve usta öğrencilerle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizi uygulamalı mesleki eğitimlerle buluşturduğumuz yeni Hanım Konaklarını ilçemize kazandırdık" dedi.

İlçede ikamet eden kadınların ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimler neticesinde meslek sahibi olduklarını ifade eden İbrahim Sandıkçı, "Hanım Konaklarımızda farklı alanlarda mesleki istihdama yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşlerimiz ilgi alanları ve yeteneklerine göre dilediği eğitime katılım sağlayabiliyor. 5 yılda 3 bin 730 hanım kardeşimize hem uygulamalı hem de teorik olmak üzere sertifikalı mesleki eğitim verdik. Hanım konaklarımızda eğitimlerini tamamlayan hanım kardeşlerimiz, nitelik sahibi personeller olarak farklı sektörlerde çalışmaya devam ediyor. Kendi işletmelerini açan hanım kardeşlerimiz de var" diye konuştu.

Canik'e yeni hanım konakları kazandırıldı

"Canik'imizi kadın istihdamında lider konuma getirdik" diyen Başkan Sandıkçı, kadınlara yönelik düzenledikleri sertifikalı mesleki istihdama yönelik eğitimlerle, kadınların işgücüne katılımlarına önemli katkılar sunduklarını ifade ederek, "Atölyeleri, derslikleri ve kafeteryaları bulunan 4 adet yeni Hanım Konağımızı ilçemize kazandırdık. Genç İş Kadını İstihdamı Projesi ve CAMEK kadın mesleki eğitimleriyle hanım kardeşlerimize mesleki istihdama yönelik eğitim verdik. Hanım kardeşlerimiz, mesleki istihdama yönelik eğitimlerimize yoğun bir ilgiyle katılmaya devam ediyor. Yeni projelerimizle daha çok hanım kardeşimize ulaşacağız. Kendilerini meslek sahibi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Canik Belediyesi, 5 Yılda 3 Bin 730 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim Verdi - Son Dakika
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