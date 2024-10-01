Canik Belediyesi Yeni Projelerle Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediyesi Yeni Projelerle Büyümeye Devam Ediyor

Canik Belediyesi Yeni Projelerle Büyümeye Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları yeni projeler ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, ulaşımda konforun artırıldığını ve öğrencilere ücretsiz sınav desteği sağladıklarını açıkladı.

01.10.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Canik Belediye Meclisi Ekim Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilçede yapımı devam eden projeler hakkında Canik Belediye Meclis Üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'e yeni projeler ve yatırımlar kazandırmak için sahada özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Canik'imizin değerine değer katacak projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ulaşımda konfor artıyor

"Canik'imize yeni eser ve hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede sorunsuz ve güvenli bir ulaşım için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Canik'imize yeni ulaşım yatırımları kazandırıyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yol yapım ve kanal açma çalışmalarımızla birlikte sürdürdüğümüz yol açma çalışmalarıyla da ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Öğrencilere ücretsiz sınav desteği

Canik'te YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik Bilişsel Beceriler Sınavı gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz Bilişsel Becerileri Sınavı desteği sunmaya devam ediyoruz. Bilişsel Beceriler Sınavı ile öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve karar verme gibi özelliklerini geliştirmelerine katkılar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediyesi Yeni Projelerle Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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