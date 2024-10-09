Canik\'te Güvenli ve Konforlu Yol Çalışmaları Sürüyor

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yol çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade etti. Merkez ve kırsal mahallelerin tamamında üstyapı ve altyapı çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Sandıkçı, "Canik'te sorunsuz bir ulaşım için seferberlik halinde çalışıyoruz" dedi.

"Canik'imizde ulaşım atağımızı hız kesemden sürdürüyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki tüm yolları güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlçemize ulaşıma yönelik yeni yatırımları kazandırmaya devam ediyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca yeni yollar açarak, ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahada canla başla çalışıyor, üstyapı ve altyapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizin tamamında sıcak asfalt serim, sathi kaplama, yol açma, yol genişletme, yol tesviye, taş parke yol ve beton yol yapım çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN