Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi

Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi
30.03.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, görev süresinin ilk iki yılında elde ettikleri başarıları ve sosyal belediyecilik projelerini kamuoyuyla paylaştı. Güner, Çankaya'nın kendilerine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, geride kalan iki yıllık görev süresiyle ilgili "İlk kez Büyükşehir Belediyesi'nde 10 belediye meclisi üyesinin tamamını Çankaya'dan giden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye meclis üyeleri oluşturdu" açıklaması yaptı.

Başkan Güner, görev süresinin ilk iki yılında gerçekleştirilen projeler, sosyal belediyecilik uygulamaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gücünü halktan aldığını, bugüne kadar Çankaya'da tek başına girdiği tüm seçimler içerisinde aldıkları en yüksek oya ulaştıklarını belirten Güner, şunları dedi:

"En yüksek belediye meclis üyesi sayısına ulaştık. İlk kez Büyükşehir Belediyesi'nde 10 belediye meclisi üyesinin tamamını Çankaya'dan giden Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri oluşturdu. Bu Çankaya'nın bize vermiş olduğu büyük desteği gösteriyor, gücü gösteriyor. Yönümüzü halka döndük. Çalışmaların tamamında ya seçmenlerimizin sokaktaki buluşmalarımızda yaptığımız anketlerde ve bunun yanı sıra kent konseyimiz gibi diğer birleşenler gibi alan çalışması yapan, saha taraması yapan ya da sivil toplum kuruluşlarınızın çalışmalarıyla ortaya konulan beklenti ve talepleri aldık ve onların istediklerine göre halkın isteğine göre bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Bu daha çok bugün hepinizin de fark ettiği üzere tüm belediyeler için daha çok sosyal belediyeciliği öne çıkaran bir anlayıştır. Biz hesabımızı halka veriyoruz dedik. Yarın da aynı açıklamaları halkımızla paylaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
