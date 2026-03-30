Çankaya Belediye Başkanı Güner, iki yıllık görev süresini değerlendirdi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, geride kalan iki yıllık görev süresiyle ilgili "İlk kez Büyükşehir Belediyesi'nde 10 belediye meclisi üyesinin tamamını Çankaya'dan giden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye meclis üyeleri oluşturdu" açıklaması yaptı.

Başkan Güner, görev süresinin ilk iki yılında gerçekleştirilen projeler, sosyal belediyecilik uygulamaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gücünü halktan aldığını, bugüne kadar Çankaya'da tek başına girdiği tüm seçimler içerisinde aldıkları en yüksek oya ulaştıklarını belirten Güner, şunları dedi:

"En yüksek belediye meclis üyesi sayısına ulaştık. İlk kez Büyükşehir Belediyesi'nde 10 belediye meclisi üyesinin tamamını Çankaya'dan giden Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri oluşturdu. Bu Çankaya'nın bize vermiş olduğu büyük desteği gösteriyor, gücü gösteriyor. Yönümüzü halka döndük. Çalışmaların tamamında ya seçmenlerimizin sokaktaki buluşmalarımızda yaptığımız anketlerde ve bunun yanı sıra kent konseyimiz gibi diğer birleşenler gibi alan çalışması yapan, saha taraması yapan ya da sivil toplum kuruluşlarınızın çalışmalarıyla ortaya konulan beklenti ve talepleri aldık ve onların istediklerine göre halkın isteğine göre bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Bu daha çok bugün hepinizin de fark ettiği üzere tüm belediyeler için daha çok sosyal belediyeciliği öne çıkaran bir anlayıştır. Biz hesabımızı halka veriyoruz dedik. Yarın da aynı açıklamaları halkımızla paylaşacağız." - ANKARA