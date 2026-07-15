Çankaya Belediye Başkanı Tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklaması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.