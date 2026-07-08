Carney: Rusya Düşman, Savunma Bütçesi Artacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Rusya direkt bir düşman" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Carney, karşılaştıkları tehditlerin değişiklik gösterdiğini belirterek, "Rusya direkt bir düşman. Gelecek iki yılda savunma bütçemiz yüzde 4 olacak. Sorumluluklar değişiyor, kapasiteler inşa ediliyor. Bir şeyi belirtmem gerekiyor, kapasiteler bölgesel olarak geliştiriliyor. Kanada, Kuzey Amerika, Grönland Arktik'e odaklanıyor" dedi.

Carney, ABD'nin NATO'dan ayrılmasına ilişkin soruya, "ABD sorumlulukların değiştiğini görmek istiyor" cevabını verdi. Carney, İran'la ilgili soru üzerine de, "İran, Suudi Arabistan'a sorumsuzca saldırdı. Bir karşılığı olacaktı" dedi. - ANKARA