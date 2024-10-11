Çarşamba Belediyesi 13 Yeni Araç Satın Aldı - Son Dakika
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Politika

Çarşamba Belediyesi 13 Yeni Araç Satın Aldı

Çarşamba Belediyesi 13 Yeni Araç Satın Aldı

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi, öz kaynaklarıyla 16 milyon 700 bin TL'ye 13 yeni aracı hizmete sunarak mali disiplin ve tasarruf önceliklerini vurguladı.

11.10.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi, öz kaynaklarıyla aldığı 13 yeni aracı hizmete sundu.

Çarşamba Belediyesi 16 milyon 700 bin TL'ye 2 adet otomobil, 5 adet hafif ticari araç ve 6 adet kamyonet satın aldı. Araçların hizmete alınması için belediye önünde tören düzenlendi.

"Öz kaynaklarımızla hizmet ediyoruz"

Törende konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, araç alım sürecinin belediye bütçesi ve mali disiplin açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak hiçbir şekilde borçlanmaya gitmeden, 16 milyon 700 bin TL'lik bir yatırımla yeni araçlarımızı satın aldık. Araç alımından elde ettiğimiz tasarruf sayesinde, özellikle üst yapı yatırımları olmak üzere, Çarşamba'mıza sunacağımız birçok hizmet için kaynak temin ettik. Araç kiralama maliyetleri, artan enflasyon ve kredi maliyetleri sebebiyle şu an çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Örneğin, bir binek aracın aylık kiralama bedeli 150 bin TL'ye kadar çıkıyor. Satın aldığımız araçlar ise amortisman ve yıpranma payları da hesaba katıldığında 1,5 yıl içinde tamamen belediyemize ait olacak. Bu sayede, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca herhangi bir kira ödemesi yapmadan hizmet sunabileceğiz. Böylece hem kalıcı bir çözüm üretmiş oluyor hem de halkımıza kesintisiz hizmet sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Sıkı mali politika ile borçları ödüyoruz"

Başkan Dündar, Çarşamba Belediyesi'nin mali disipline verdiği önemin altını çizerek, "Geçmiş 15 yıllık görev süremizde olduğu gibi Çarşamba Belediyesi yine kendi öz kaynakları ile hemşerilerine hizmet ediyor. Çarşamba'mızın sahip olduğu kaynakları, hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bizler, hizmet belediyeciliğini öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda sıkı bir mali politika izleyerek hem geçmişten gelen borçları ödüyor hem de yeni yatırımlarımıza kaynak oluşturuyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren, son 6 ayda hem bu yatırımları ve hizmetleri hayata geçirirken hem de geçmiş dönemden devraldığımız borçların 109 milyon TL'lik kısmını ödedik" diye konuştu.

Araçlar, yapılan duanın ardından hizmete sunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çarşamba Belediyesi 13 Yeni Araç Satın Aldı - Son Dakika

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