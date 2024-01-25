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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Seçimlerin Huzur İçinde Geçmesini Temenni Ediyor - Son Dakika
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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Seçimlerin Huzur İçinde Geçmesini Temenni Ediyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ortamı içerisinde geçmesini temenni ettiğini söyledi. AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Aday Adayı Nihat Soğuk, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Soğuk'a Başkan Kazım Yılmaz tarafından borsanın yürüttüğü çalışmalar, Samsun ve Çarşamba'da gerçekleşen ticari ve yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Yılmaz, 'Çarşamba halkını temsil etmeye aday olan tüm belediye başkan aday adaylarımıza ve tüm partilere borsa meclisi olarak kapımız açık. Refah ve huzur içerisinde yaşadığımız bu verimli toprakları temsil etmeye ve belediyecilik hizmeti vermeye gönüllü olan adaylara başarılar diliyor, seçimlerin huzur ortamı içerisinde geçmesini temenni ediyoruz' dedi. Nihat Soğuk da Çarşamba'da faaliyet gösteren tüm üreticilerin gönlünü ferahlatacak çalışmalar yürütmeyi planladıklarını anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz, Soğuk'a çalışmalarında başarılar diledi.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Seçimlerin Huzur İçinde Geçmesini Temenni Ediyor
25.01.2024 - 11:02,
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Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ortamı içerisinde geçmesini temenni ettiğini söyledi.

AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Aday Adayı Nihat Soğuk, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Soğuk'a Başkan Kazım Yılmaz tarafından borsanın yürüttüğü çalışmalar, Samsun ve Çarşamba'da gerçekleşen ticari ve yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Yılmaz, "Çarşamba halkını temsil etmeye aday olan tüm belediye başkan aday adaylarımıza ve tüm partilere borsa meclisi olarak kapımız açık. Refah ve huzur içerisinde yaşadığımız bu verimli toprakları temsil etmeye ve belediyecilik hizmeti vermeye gönüllü olan adaylara başarılar diliyor, seçimlerin huzur ortamı içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Nihat Soğuk da Çarşamba'da faaliyet gösteren tüm üreticilerin gönlünü ferahlatacak çalışmalar yürütmeyi planladıklarını anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz, Soğuk'a çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kazım Yılmaz, Nihat Soğuk, Çarşamba, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Seçimlerin Huzur İçinde Geçmesini Temenni Ediyor - Son Dakika


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