Çavuşoğlu, İtalya Heyetiyle Görüştü

Politika

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Gabriella Anastasia Craxı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Craxı ve beraberindeki parlamento heyetiyle Meclis'te görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, konuklarını kapıda karşılarken, görüşme basına kapalı devam etti.