Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

19.06.2022 20:10
Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan ziyaretinin son durağı Kosova'da halkla buluştu. Kosova'nın Mamuşa bölgesinde soydaşlara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, halk tarafından davul, zurnayla karşılandı. Karşılamada, çocuklar "En büyük Türkiye" sloganları atarken, Çavuşoğlu Kosovalı vatandaşlarla vakit geçirdi. - PRİZREN

YORUMLAR
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PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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