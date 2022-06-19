Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan ziyaretinin son durağı Kosova'da halkla buluştu. Kosova'nın Mamuşa bölgesinde soydaşlara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, halk tarafından davul, zurnayla karşılandı. Karşılamada, çocuklar "En büyük Türkiye " sloganları atarken, Çavuşoğlu Kosovalı vatandaşlarla vakit geçirdi. - PRİZREN

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu, Kosova'nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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