Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

30.04.2022 09:56
Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela'daki temaslarını sürdürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yla görüştük. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu temelinde gelişiyor. Ortak İşbirliği Komisyonu üçüncü toplantısı sonrası turizm, balıkçılık, gençlik, eğitim, ticaret ve ekonomi alanlarında toplam yedi anlaşma imzaladık" ifadelerini kullandı. - KARAKAS

Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolas Maduro, cumhurbaşkanı, Venezuela, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü - Son Dakika


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