Çekya'da 600'den fazla kişi Ukrayna'da savaşmak için Devlet Başkanlığı Ofisine başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'da 600'den fazla kişi Ukrayna'da savaşmak için Devlet Başkanlığı Ofisine başvurdu

12.03.2022 17:46
Çekya'da 600'den fazla kişi Ukrayna'da savaşmak için Devlet Başkanlığı Ofisine başvurdu

Çekya'da 600'den fazla kişi, Ukrayna'da savaşmak için Çek Devlet Başkanlığı Ofisine başvuruda bulundu.

Çekya'da 600'den fazla kişi, Ukrayna'da savaşmak için Çek Devlet Başkanlığı Ofisine başvuruda bulundu.

Çekya Devlet Başkanlığı Ofisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 600'den fazla Çekya vatandaşı Ukrayna ordusuna katılarak savaşmak için Başkanlık Ofisi'ne resmi başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çekya Başkanlık Ofisine şu ana kadar NATO dışındaki bir devlet olan Ukrayna'nın Silahlı Kuvvetlerine katılmak için 600'den fazla kişi başvuru yaptı. Yapılan başvurular sadece Ukrayna ordusuna katılmak için izin başvuruları değil, aynı zamanda askeri eğitim almak, Ukrayna'ya ulaşım sağlanması ve askeri silah ve teçhizat taleplerini de içeriyor. Çekya olarak başka bir ülke ordusunda savaşmak isteyen vatandaşlarımıza askeri eğitim vermediğimiz gibi askeri silah ve teçhizat da sağlamıyoruz" denildi.

Çeklerin yabancı bir devletin ordusunda çalışması yasak

Çekya Silahlı Kuvvetler Kanunu, Çeklerin Devlet Başkanının rızası olmadan yabancı bir devletin ordusunda çalışmasını yasaklıyor. Birden fazla uyruğu olan ve vatandaş olduğu ülkenin silahlı kuvvetlerinde hizmet eden ya da NATO üyesi bir ülkenin silahlı kuvvetlerinde profesyonel olarak çalışan kişiler için ise yasal bir engel bulunmuyor. Çekya Silahlı Kuvvetler Kanunu'na göre başka bir orduya katılmak isteyen vatandaşların Çekya Savunma Bakanlığına başvurmaları gerekirken, Başkanlık Ofisine yapılan başvurular da değerlendirmeye alınıyor. Yapılan başvurular İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığında değerlendirildikten sonra Savunma Bakanlığına gönderilecek. Yapılan incelemenin ardından da Devlet Başkanı'nın onayına sunulacak.

"5 yıl hapis cezası bulunmaktadır"

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ve Başbakan Petr Fiala geçtiğimiz hafta Lany'deki Başkanlık konutunda bir araya gelerek Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla Ukrayna için Rus saldırılarına karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartışmıştı. Görüşme sonunda Başbakan Petr Fiala, "Başkan Zeman ile Ukrayna- Rusya arasındaki savaşı, Çekya'nın bu dönemde dış politikadaki pozisyonunu görüşmek ve ayrıca bu zor günlerde Çek siyasetindeki birlik ve beraberliği göstermek üzere buluştuk. Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki hiçbir Çek, Ukrayna'da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak" demişti. - PRAG

YORUMLAR
500
Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Ukrayna'ya savaşmaya giden yabancılarla ilgili neler biliniyor? Ukrayna'ya savaşmaya giden yabancılarla ilgili neler biliniyor?

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya'da 600'den fazla kişi Ukrayna'da savaşmak için Devlet Başkanlığı Ofisine başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
17:20 Galatasaray'dan, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş'a yanıt: Avrupa'da gol bile atamadınız
17:15 İzmir'de feci kaza! Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı hayatını kaybetti
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 17:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya'da 600'den fazla kişi Ukrayna'da savaşmak için Devlet Başkanlığı Ofisine başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement