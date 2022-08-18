Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz" - Son Dakika
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Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz"

18.08.2022 01:07
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde, sanayi için gerekli doğal gaz akışını sürdürebilmek için hanelerin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde, sanayi için gerekli doğal gaz akışını sürdürebilmek için hanelerin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde alınacak acil durum kararı sırasında uygulanması için, bakanlık tarafından yeni bir kararname taslağı hazırlandığını açıkladı. Bu kararnameye göre sanayiye sağlanan doğalgaz arzında bir kesinti yaşanmaması adına hanelerin ısıtılması için sağlanan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini duyurdu. Kararın uygulanması halinde evlerin sıcaklıkları 20 dereceden 18 dereceye, banyo sıcaklıkları ise 24 dereceden 19 dereceye düşürülecek.

"Kimsenin istemediği senaryolar fakat hazırlıklı olmalıyız"

Bakan Jozef Sikela yaptığı açıklamada, "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bunlar, kimsenin istemediği senaryolar fakat hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bakanlığımızın görevi. Bunu sanayinin temel bileşenlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak için yapacağız. Bu kararı alırken elbette sanayiyi hanelere tercih etmiyoruz. Fakat bu ekonomimizin ayakta kalması için çok önemli. Ayrıca bu karar hane halkları için de çok önemli çünkü onlar da ya bu sanayi şirketleri ile geçiniyorlar ya da onların ürettiği ürünleri kullanıyorlar" dedi.

Hanelere enerji yardımı geliyor

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle hane başına maddi yardım planlandığını ve bu kararın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra karara bağlanacağını söyledi. Bakan Sikela, en yüksek hane yardımının 17 bin 500 Çek Korunası (yaklaşık 713 euro) olacağını ve bunun 5 bin Çek korunasının ise (yaklaşık 204 euro) bu yıl içinde ödeneceğini söyledi. - PRAG

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: 'Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz" - Son Dakika
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