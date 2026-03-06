AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."
Son Dakika › Politika › Çelik'ten A Haber'e Destek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.