AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetlediklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Çelik'ten Koç Holding Açıklaması - Son Dakika
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