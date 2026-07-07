AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında '#NATOsummit' etiketi altında paylaşım yaptı.
AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO sembolü önünde yürürken çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Çelik, "Küresel merkez Türkiye, küresel lider Recep Tayyip Erdoğan. #NATOsummit" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde 'Küresel Lider' Vurgusu - Son Dakika
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