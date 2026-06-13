TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 39'uncu yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "İlim, irfan ve hikmet dünyamızı büyük bir fikir işçiliğiyle zenginleştirerek düşünce birikimini bugünlere miras bırakan Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cemil Meriç 39. Yılında Anıldı - Son Dakika
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