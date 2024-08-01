Çermik Kaymakamı göreve başladı

Politika

Son kararname ile Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamlığına atanan Adem Karataş, insanı yaşat ki, devlet yaşasın görev anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz'ın Denizli Honaz Kaymakamlığına atanmasının ardından Çermik İlçe Kaymakamlığı görevine Malatya Arguvan Kaymakamı Adem Karataş atandı. Yeni Kaymakam Adem Karataş için Çermik Kaymakamlığı binası önünde protokol üyelerinin katılımıyla karşılama programı yapıldı. Karşılama sonrası Kaymakam Karataş, ilçe protokolünü makamında ağırladı.

Makamında açıklamalarda bulunan Çermik Kaymakamı Adem Karataş "Görev süremiz boyunca hep birlikte Çermik'e bir şeyler katmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Çermik'in ileriye gitmemesi için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum. Çermik, Güneydoğu Anadolu bölgemizin ve Diyarbakır'ın önemli ilçelerinden bir tanesi. Burada birçok değer var. Beraber çalışacağız. Katkılarınız bizleri mutlu edecektir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın görev anlayışı ile hareket edeceğiz. İnsan derken bununda bizim açımızdan önceliği var. Öncelikle yaşlılar, bakıma muhtaç kimseler, şehit ve gazi ailelerimiz ile her aşamada her zaman birlikte olmaya özen göstereceğiz. Hem bizim için hem de Çermikliler için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaymakam Adem Karataş daha sonra kurum amirleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR