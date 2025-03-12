Cevdet Akay, Karabük yollarını TBMM'de gündeme getirdi - Son Dakika
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Politika

Cevdet Akay, Karabük yollarını TBMM'de gündeme getirdi

Cevdet Akay, Karabük yollarını TBMM\'de gündeme getirdi

CHP'li Cevdet Akay, Karabük'teki bozuk köy yollarını eleştirerek acil yala yenileme çağrısında bulundu.

12.03.2025 13:43
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Yenice başta olmak üzere Karabük genelindeki bozuk köy yollarını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme taşıdı.

Karabük yol ağının yüzde 70'inin stabilize yol olduğunun altını çizerek, Karabük'ün ulaşım konusunda gerekli yatırımları alamadığını TBMM Genel Kurul gündemine taşıyan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yolların köstebek yuvası gibi delik deşik olmasından dolayı tehlikeli bir hal aldığını vurgulayarak, atıl ve bakımsız bırakılan yolların yenilenmesi çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Akay, Karabük'ün ulaşım konusunda gerekli yatırımları alamadığının altını çizerek, Karabük'ün 358 kilometrelik yol ağının 268,3 kilometresinin stabilize yol olduğunu söyledi.

Karabük yol ağının yüzde 70'inin stabilize yol olduğunu vurgulayan CHP'li Akay, "Karabük ilimiz ulaşım konusunda da ne yazık ki gerekli yatırımları alamamaktadır. Karabük'ümüzün yol ağının yüzde 70'i stabilize yoldur. Karabük'ün 358 kilometrelik yol ağının 114,7 kilometresi asfalt kaplama; 268,3 kilometresi ise mıcır ve zift karışımıyla yapılan silindirle sıkıştırılan yol." dedi.

Parçalanmış asfaltla tamir edilen yamalı yolların iktidarın bir ayıbı olduğunu söyleyen Akay, "Yenice ilçemiz başta olmak üzere, il genelindeki birçok köy yolumuz köstebek yuvası gibi delik deşik olmuş ve çok tehlikeli bir hal almıştır. Hemşehrilerimiz buldukları parçalanmış asfaltlarla yollara yama yapmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akay, yamalı ve bozuk yolların Yenice ilçesi başta olmak üzere Karabük'ün kaderi olmadığını da kaydederek, atıl ve bakımsız bırakılan yolların yenilenmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Özel İdare yetkililerine çağrıda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cevdet Akay, Karabük yollarını TBMM'de gündeme getirdi - Son Dakika

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