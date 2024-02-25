Cevdet Yılmaz: Ankara\'nın son beş yılda gerçekleşmeyen projeleri ortaya kondu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Ankara'nın son beş yılda söylenen, vaat edilen birçok projeye kavuşamadığını, bunların gerçekleşmediğini çok somut verilerle Turgut Bey ortaya koymuş oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Program sonrası Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Turgut Altınok'un seçim projelerini son derece başarılı bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Altyapıdan sosyal desteklere, ekonomik belediyecilikten kültür sanata kadar çok geniş bir yelpazede son derece iyi yapılmış bir hazırlığa şahitlik yaptık. Huzurunuzda kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tabii ki Ankara halkının takdiriyle seçildiği halde çok güzel projeler, çok güzel fikirlerle geleceğini hep birlikte gördük. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum; siyaset aynı zamanda bir hesap verme mekanizmasıdır, demokratik siyaset hesap vermeyi gerektirir. Bir seçime girdiğinizde ne söylediniz, ardından neler yaptınız? Bu çok önemlidir. Siyasete olan güvenin temeli de budur. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip çalışacaksınız. Özellikle Ankara'nın son beş yılda söylenen, vaat edilen birçok projeye kavuşamadığını, bunların gerçekleşmediğini çok somut verilerle Turgut Bey ortaya koymuş oldu. Bunun hesabı Ankara halkına verilmeli diye inanıyorum. Demokrasinin gereği de, siyasete olan güvenin gereği de budur" diye konuştu.
Turgut Altınok'un altyapıya ilişkin projelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Altyapıya 3-5 sene yatırım yapmadan belki idare edebilirsiniz. Ama bu biraz daha uzarsa artık o altyapı o şehri kaldıramaz hale gelir. Dolayısıyla bu şehrin uzun bir süre daha altyapıya yatırım yapmadan devam etme imkanı yoktur. Bu bakımdan havaalanı metrosu gibi altyapı projeleri, ulaşıma yapılacak altyapı yatırımları, şehirleşme, kavşaklar, çok çeşitli projeleriyle Turgut başkanımız yeniden Ankara'nın sermayesine sermaye ekleyecek" diye konuştu.
Altınok'un Ankara'da fuar alanı konusunda da somut projeler ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, "Bir yılda bu işi bitireceğim' dedi. Siyaset biraz da iddia meselesidir. Bu iddiayı ortaya koydu ve bütün Ankaralılarla paylaşmış oldu. Diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında da çok geniş yelpazede projeler dinledik. Özellikle beni en çok etkileyen gençlere dönük projeleri oldu. Üniversite gençleri başta olmak üzere sosyal kültürel faaliyetlerden ulaşım desteklerine, barınmadan beslenmeye her alanda gençlerle birlikte olacak bir belediye vizyonunu ortaya koymuş oldu. Ekonomik belediyecilik anlamında da, şehir ekonomileri anlamında da gerçekten örnek olabilecek nitelikte bir çerçeveyi yine hep birlikte dinledik. Tarıma çok büyük vurgu yaptı. Artık bizim şehirlerimizin kırsalında tarımı geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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