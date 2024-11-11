AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 18 Kazım Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü Denizli ilimizi ziyaret edecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, ilimiz ziyareti kapsamında, Denizli iş dünyası başta olmak üzere bir dizi program gerçekleştirecektir. Ziyaret detayları netleşince tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz Denizli'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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