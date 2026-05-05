Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Görüştü
05.05.2026 19:46
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Erivan'da Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

