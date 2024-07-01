Cevdet Yılmaz: Provokatif Amaçlarla Ülkede Kargaşa Çıkarmaya Çalışanlar Asla Amaçlarına Ulaşamayacak

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkede kargaşa çıkarmaya, milli politikaları zayıflatmaya çalışanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işleyenin her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır."