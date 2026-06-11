Cevdet Yılmaz Samsun'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz Samsun'u Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz Samsun\'u Ziyaret Etti
11.06.2026 20:02
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKE ve sanayi bölgeleri ile valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Samsun Fabrikası'nı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ni, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Yılmaz, Samsun'daki programları kapsamında ilk olarak MKE Samsun Fabrikası'nı ziyaret ederek MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemeler yapan Yılmaz, ardından Samsun Valiliğine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, İstiklal Meydanı'nda yer alan Samsun Tanıtım Merkezi'ni de gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Samsun, MKE, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz Samsun'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Photo Koray Photo:
    helal olsun mehmet bey samsunun yüzü akıyor ?? merak ediyom acaba bu ziyaretten bi sonuç çıkacak mı yoksa diğer ziyaretler gibi mi geçicek ?? neyse umarım iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Abdulkadir Özdemir Abdulkadir Özdemir:
    valla böyle ziyaretler bize öğrenci olarak pek bi yardımı dokunamıyo ya ülkenin ekonomisi düzelmedi iş bulacak mıyız bilmiyom 0 0 Yanıtla
  • Asuman Arabacı Asuman Arabacı:
    ya bu da niye yaptı böyle yapması lazımdı zaten samsunda çok sorun var fabrika da çalışanlar da mağdur ediliyo biri de gelip gezebiliyo bari bi çözüm bulsunlar yeter artık sözler güzel de iş bitmiyo 0 0 Yanıtla
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