Cevdet Yılmaz Şanlıurfa\'da Temaslarda Bulundu

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da Valiliği ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz'ın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kette ilk durağı Valilik oldu.

Vali Hasan Şıldak ile görüşen Yılmaz, kentte yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne geçen Yılmaz, burada vatandaşlarla sohbet etti, balıklara yem attı.

Cevdet Yılmaz, ziyaretlerinin ardından geçtiği AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu eşlik etti.