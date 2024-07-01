Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu. Özhaseki, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti. Bakanlık görevini devralacak olan isim ise henüz açıklanmadı.
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2.07.2024 04:56:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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