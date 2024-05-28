Çevre Bakanı Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak

Çevre Bakanı Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Pınarbaşı ilçesinde bir dizi temaslarda bulunacak. Esnaf ziyareti, arsa yer incelemesi ve toplantı gibi etkinlikler gerçekleştirecek.

28.05.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yarın Pınarbaşı ilçesinde bir dizi temaslarda bulunacak. Pınarbaşı Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Özhaseki, Kayaönü Mahallesi'nde TOKİ arsa yer incelemesi yapacak.

Özhaseki ayrıca, Pınarbaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde temaslarda bulunacak - Son Dakika

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