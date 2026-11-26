Çevre Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 bütçesinin görüşmeleri başladı. Bakan Murat Kurum bütçeye ilişkin sunum yapıyor; komisyonda Tapu ve Kadastro, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinin bütçe ve Sayıştay raporları da ele alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Kaynak: AA
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