TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.