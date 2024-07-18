Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, TOKİ Başkanlığına ise Mustafa Levent Sungur atandı. Ankara'da gerçekleştirilen atama ile bakanlık bünyesindeki önemli görevlere yeni isimler getirildi.
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18.07.2024 01:09:08. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı - Son Dakika
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