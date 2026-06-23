Cezaevleri için İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Cezaevleri için İşbirliği Toplantısı

23.06.2026 11:14
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TBMM, cezaevleri hakları için Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile işbirliği yapacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının yetkilileriyle cezaevleriyle ilgili toplantı yaptıklarını, yakın zamanda yeniden bir araya gelerek eş güdümü ve işbirliğini artıracaklarını belirtti.

Alkayış, Alt Komisyonun çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 1990'da kurulduğunu anımsatan Alkayış, komisyonun kuruluşundan itibaren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nun da her yasama döneminden oluşturulduğunu aktardı.

Alt Komisyonun denetim görevini yerine getirdiğini vurgulayan Alkayış, şu ana kadar 12 cezaevinde 13 inceleme ziyareti yaptıklarını, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü 2 kez ziyaret ettiklerini bildirdi.

İnceleme ziyaretlerinde yapılanları anlatan Alkayış, sağlığa, basın yayın organlarına erişim, fiziki şartlar, beslenme ve nakillerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Alkayış, "28. Yasama Dönemi'nde, haziran ayına kadar 12 binin üstünde başvuru aldık. Bunun 11 bin 660'üne işlem yaptık. Bunları takip ediyoruz. En çok başvuru yapılan cezaevlerine sırayla ziyaretler yapıyoruz. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Cezalandırmadaki amacın ıslah ve topluma katılım olduğunun altını çizen Alkayış, meslek edindirme konusunda da cezaevlerinde çeşitli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Başkanlığının, hükümlü ve tutuklunun meslek sahibi olması konusunda önemli projeler hayata geçirdiğini bildiren Alkayış, cezaevleri ziyaretlerinin ardından raporlarını hazırladıklarını, tespit edilen eksiklikleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle paylaştıklarını söyledi. Cezaevi ziyaretlerine devam edeceklerini bildiren Alkayış, şöyle konuştu:

"Bir yenilik yaparak, sağlığa erişim noktasında Sağlık Bakanlığı, güvenlik tedbirleri açısından da İçişleri Bakanlığı yetkililerimizi Alt Komisyonumuza davet ettik. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla toplantı yaptık. Sahada, cezaevinde gördüğümüz durumu paylaştık, beklentilerimizi söyledik. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yakında 3 Bakanlığımızın yetkilileriyle yine bir toplantı yapacağız. Sağlığa erişim, beslenme, güvenlik gibi hakların tam, olgun ve yerinde kullandırılması lazım. Bu konuda bakanlıklarımızın yüksek performansı, fedakarca gayreti var. Eş güdümü sağlayıp bu noktadaki çalışmaları devam ettireceğiz. 3 Bakanlığımızın temsilcilerinin bir arada olması işbirliğini artıracaktır."

Hükümlü ve tutukluların başvurularıyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün şeffaf işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Alkayış, Genel Müdürlüğün Alt Komisyonun raporlarını değerlendirerek aksayan noktalara yoğunlaştığının altını çizdi.

İşyurtları Kurumu Başkanlığına da bazı önerilerde bulunduklarını bildiren Alkayış, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüklerini, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz'la sürekli iletişimde olduklarını bildirdi.

Mustafa Alkayış, "Özellikle İşyurtları konusunda çeşitliliğin artırılmasını, daha fazla hükümlünün bu imkandan yararlanmasını istiyoruz. Bunun altyapısının oluşturulması lazım. Bu noktada çalışma var, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin önerileri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezaevleri için İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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