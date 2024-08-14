Cezayir ve Nijer İlişkileri Yeniden Canlandırma Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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Politika

Cezayir ve Nijer İlişkileri Yeniden Canlandırma Konusunda Anlaştı

Cezayir ve Nijer, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırma konusunda anlaşma sağladı. Nijer Başbakanı Zeine, darbe sonrası ilişkilerin zarar gördüğünü belirtirken, Cezayir'in desteğini hissetmediklerini ifade etti.

14.08.2024 10:01
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Cezayir ve Nijer, iki ülke arasındaki "iyi komşuluk, kardeşlik ve dostluk" temelinde ikili ilişkileri yeniden canlandırma konusunda anlaşma sağladı.

Cezayir resmi haber ajansına göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Zeine'nin, Cezayir Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, "heyetin Cezayir'e Nijer Devlet Başkanı Vatanın Korunması Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdurrahmane Tchiani tarafından gönderildiği ve Cezayir Cumhurbaşkanına önemli bir mesaj taşıdığı" bilgilerine yer verildi.

Cezayir ve Nijer, görüşme sonrasında, iki ülke arasındaki "iyi komşuluk, kardeşlik ve dostluk" temelinde ikili ilişkileri yeniden canlandırma konusunda anlaşma sağladı.

Nijer Başbakanı Zeine, Cezayir ile Nijer arasındaki ilişkilerin, 26 Temmuz 2023'te eski Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a karşı düzenlenen askeri darbe nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Zeine, "Bu olaylar (darbe) sonucunda zarar gören ilişkilerin yeniden canlandırılması gerekiyordu. Nijer, Cezayir'i kardeş, komşu ve dost bir ülke olarak görüyor ve saldırı tehdidi aldığımız ilk saatlerden itibaren yanımızda olması gerekiyordu, dolayısıyla bu kardeşimizin, komşumuzun yokluğunu hissettik." ifadelerini kullandı.

Nijer Başbakanı, "İki ülke arasındaki karanlık noktaları ortadan kaldırarak iki ülkenin egemenliğine bağlılığı teyit ettiklerini" kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un devrilmesinin ardından Cezayir, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuş ancak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e karşı önerdiği askeri müdahale seçeneğine karşı çıkmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, geçen yıl, Nijerya, Benin ve Gana'yı ziyaret ederek bu ülkelerin liderlerini "Nijer'e karşı güç kullanmaktan kaçınmaya" çağırmıştı.

Cezayir devlet radyosu, Nijer'de askeri darbenin yapıldığı gün, Cezayir'in Fransız savaş uçaklarının Nijer'e karşı olası bir askeri operasyon gerçekleştirmek için hava sahasını kullanmasına izin vermediğini bildirmişti.

General Abdurrahmane Tchiani önderliğinde 26 Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Ağustos 2023'te, Bazum'un "vatana ihanet", "teröre finansman sağlamak" ve "devlete komplo kurmak" suçlarından yargılanacağını duyurmuştu.

Bazum, eşi Hadiza ile 26 Temmuz 2023'ten bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cezayir ve Nijer İlişkileri Yeniden Canlandırma Konusunda Anlaştı - Son Dakika

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