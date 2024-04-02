CHP Adıyaman\'ın Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar\'ın İtirazı Sonuçlandı

Politika

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Adıyaman'ın Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar'ın geçersiz sayılan oylara yönelik yaptığı itirazın sonucu belli oldu.

AK Parti'den Reşit Alkan, CHP'den Vakkas Acar, Yeniden Refah Partisi'nden İsmail Sümer aday gösterilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Reşit Alkan 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar 6 bin 892 oy alarak 20 oyla rakibinin gerisine düşmüştü. Yeniden Refah Partisi'nin adayı İsmail Sümer ise 2 bin 998 oy almış ve CHP, geçersiz sayılan bin 113 oya itiraz etmişti.

İtiraz sonrası oylar yeniden tek tek sayılmaya başlanıldı. Yapılan sayımlar sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Adayı Reşit Alkan'ın 20 oyla değil 37 oyla seçimi kazandığı belirlendi. - ADIYAMAN